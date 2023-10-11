Kuruluş Osman Holofira Nilüfer Hatun (Ecem Sena Bayır) kimdir?

Nilüfer Hatun doğum adı Holifera (Holophira), Yarhisar Tekfuru'nun kızı, Osmanlı Devleti'nin ikinci hükümdarı Orhan Gazi'nin eşi ve I. Murad'ın annesidir.



Osmanlı'da yabancı eşlerden ilki aynı zamanda ilk yabancı kökenli sultandır. Rum asılıdır Asıl adı Holofira idi. Nilüfer, bu ismin Türkçeleşmiş halidir. Orhan Gazi ile evlendirilmeden önce Bilecik Tekfuru'nun oğluyla nişanlıydı. Osmanlıların 1299'da Bilecik'i ele geçirmeleri ve ardından yakınlardaki düğün konvoyuna yapılan baskın esnasında esir alındığı ve Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi ile evlendirildiği söylenmektedir. 1360 yılında ölen Gazi Süleyman Paşa ile ondan on yaş daha küçük olan üçüncü Osmanlı padişahı I. Murad'ın annesidir.

ECEM SENA BAYIR KİMDİR?



Ecem Sena Bayır, 11 Nisan 1996 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğretiminin ardından üniversite sınavlarına hazırlanan Bayır, İstanbul Üniversitesi Dilbilim Bölümü'nde eğitim gördü.