Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.