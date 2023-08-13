Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 23 Haziran'da sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir ara verdi. Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı'nın yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Peki,  Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak?

, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek.

Yeni sezonu büyük bir heyecanla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Yeni sezon tarihini programın yapımcısı Taner Ercan duyurdu. Ercan; '28 Ağustos Pazartesi günü görüşmek üzere' dedi.

Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi belli oldu: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 1

15.SEZONUNU GERİDE BIRAKTI

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15'inci sezonunu geride bıraktı. Müge Anlı ve ekibi bu sezon boyunca 17 adet cinayet dosyasını aydınlattı. Araştırmacı gazeteci Anlı'nın oluşturduğu "Pati Buldular" projesiyle 689'e yakın kayıp patiyi yuvasına kavuşturdu.

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