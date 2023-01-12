Osman Can Ural kimdir? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Osman Can hakkında bilgiler

Acun Medya çalışanı olan Osman Can Ural, Survivor'a dahil olmak için mesleğine ara verdi. 1994 doğumlu genç yarışmacı, daha önce sezonlarda oynanan futbol maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.



Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden olması beklenen Osman Can, geçmişte futbolla ilgilenmişti.

SURVİVOR PAYLAŞIMI



Osman Can Survivor'a gitmeden önce yaptığı son paylaşımda;



"Gerçekleştireceğim bu hayalimde yanımda olup, bana destek olacak herkese şimdiden çok teşekkürler. Sakatlıksız, kazasız mükemmel bir sezon olması dileğiyle… #survivor2023" ifadelerini kullandı.