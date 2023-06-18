Squid Game dizisinin 2. sezonu için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izlenme rekorları kıran Güney Kore dizisi Squid Game'in yeni sezonu bekleniyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarih belli oldu mu?



SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?



Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı.



Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2024 yılında yayınlanacağı öngörülüyor.

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?



Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.



Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.