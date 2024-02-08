Survivor Aleyna kimdir? Survivor 2024 All Star yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova’da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu annesi ve babası ayrıldıktan sonra İstanbul’da yaşamaya başladı.

İddialı yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul’da lise eğitimi sonrasında aldığı dil eğitimiyle beraber ABD’de Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.



Aleyna annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’da yaşamını devam ettiriyor. 10 senedir voleybol oynayan Aleyna, son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer almıştır.



Şimdilerde müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedin' adlı single çalışmasıyla beğeni kazanmıştır.

