Survivor Aziz kimdir, kaç yaşında? Aziz Ozan Dilber hakkında bilgiler

Aziz Ozan Dilber, 1996 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatluk mesleğini icra etmeye başladı. Aynı zamanda dergide yazan Dilber, Survivor 2023 iddiasını "Dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hırs, entika, akıl oyunları... Hepsinden besleniyorum, bekleyin Aziz İstanbul'a geliyor." sözleriyle ortaya koydu.

SURVİVOR ÖNCESİ SON PAYLAŞIM

Survivor 2023 kadrosunda yer alan Aziz Ozan Dilber, Dominik öncesinde takipçileriyle vedalaştı.



Aziz paylaşımında "Uzun olmasını umduğum bir yolculuk başlıyor. çocukken “simyacı” isimli romanı çevirip çevirip baştan sona okurdum. unutamayacağım cümlelerle dolu bir hazineydi bu kitap benim için. ve kim derdi ki hayatım boyunca ilham kaynağım olacak. yine çocukluğumun unutulmayan hazinesinden ilham alıyor ve bu yola öyle çıkıyorum.



“kim olursan ol, ne yaparsan yap, bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman, evren'in ruhu'nda bu istek oluşur. bu senin yeryüzündeki özel görevindir. ve bir şey istediğin zaman, bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar.”