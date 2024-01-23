Survivor Bozok kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Bozok Gören kaç yaşında, evli mi?

Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bozok Gören'in eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.



2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır. Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.



2013 yılında ekrana gelen Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Bozok Gören, 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir.

Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.