Survivor Bozok kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Bozok Gören kaç yaşında, evli mi?

Bozok Gören, sosyal medya kullanıcılarının ve izleyicilerin merak edip araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Survivor 2024 All Star yarışmacıları arasında yer alan Bozok Gören'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Bozok kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Bozok Gören kaç yaşında, evli mi?

Survivor Bozok kimdir? Survivor 2024 yarışmacısı Bozok Gören kaç yaşında, evli mi?

Bozok Gören, 5 ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bozok Gören'in eğitim hayatı Ankara, İstanbul ve Amerika'da geçmiştir.

2000 yılında Neşe Erberk ajansında mankenlik yapmaya başlamıştır. Gören, aynı zamanda su altı teknolojisi eğitimi almış ve profesyonel bir dalgıçtır.

2013 yılında ekrana gelen Ünlüler-Gönüllüler yarışmasıyla adını geniş bir kitleye duyuran Bozok Gören, 2012 yılından bu yana Amerika'da tanıştığı Amy ile evlidir.

Gemma Ocean Gören adında bir kız çocuğu vardır.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...