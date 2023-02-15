Türkiye Tek Yürek: Ortak yayında depremzedelere yardım

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için tüm televizyon kanalları bir araya geldi. Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayanlar için Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın, tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.



“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

Bu akşam saat 20:00’de tüm televizyon kanallarından ortak olarak yayınlanacak #TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,



📞 Çağrı Merkezi ; 0 (212) 707 01 00



AFAD bağış linki;

https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek-yardim-kampanyasi-bagis-hesabi-numaralari



Kızılay bağış linki;

https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/



Anadolu Yayıncılar Derneği de 40 uydu ve yerel kanalla kampanyaya katılıyor. RTÜK tarafından desteklenen, depremzedelerin yaralarını sarmak için gerçekleştirilen yardım kampanyasına Anadolu Yayıncılar Derneği bünyesinde hizmet veren 40 uydu ve yerel kanal da dahil oldu.