Yalı Çapkını 38. bölümüyle reytinglerde zirvede

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla beğeni toplamaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Beril Pozam ve Çetin Tekindor gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi dün gece yayınlanan bölümüyle reytinglerde birinci oldu.
Dizi, hem Total hem ABC1 kategorilerinde birinci olarak 22 Eylül Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Yalı Çapkını yeni bölümüyle 29 Eylül Cuma akşamı Star'da...
Öte yandan geçtiğimiz sezon Yüz Yıllık Mucize dizisiyle yıldızı parlayan Cemre Gümeli, Yalı Çapkını'na "Talih" karakteriyle dahil oldu. Ünlü isim, uğradığı saldırı nedeniyle kolunda hasar kalan Ferit’i iyileştiren fizyoterapist Talih olarak izleyiciyle buluştu.
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