Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Diziseverlerin gözü yeni sezon tarihinde

Yalı Çapkının dizisinin yeni sezonu, heyecan dolu dizinin sevenleri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Ferit Korhan'ın sezon finalinde vurulmasının ardından akıbeti merak edilirken, yeni sezonda neler yaşanacağı diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Diziseverlerin gözü yeni sezon tarihinde

yeni sezon tarihi sosyal medyada birçok kişinin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden bu yana reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonunda neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Yalı Çapkını yeni sezon tarihiyle ilgili ayrıntılar.

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.

Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Yalı Çapkını ne zaman başlıyor? Diziseverlerin gözü yeni sezon tarihinde - 1

YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 36. bölümünde Seyran ile kaçmaya çalışan Ferit'in Tarık tarafından vurulması damga vurdu.

Ferit'in akıbetini merak eden izleyiciler heyecanla yeni sezonun ilk bölümünü bekliyor.

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