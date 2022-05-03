Erhan Coral 'Şehirde Bir Başına' fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, Erhan Coral’ın ‘Şehirde Bir Başına’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, 10-31 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Erhan Coral 'Şehirde Bir Başına' fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada’da

Haberler 03.05.2022 - 13:37

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Yapı Kredi bomontiada, kendini bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan Erhan Coral'ın 'Şehirde Bir Başına' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şehrin farklı alanlarında, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde kendisi ve şehirle baş başa kalan insanların hikayesini anlatan sergi, 10-31 Mayıs tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada B Blok Akademi sergi alanında ziyaret edilebilir. 

Ağırlıklı olarak siyah beyaz çekim yapan, insanları en doğal hallerinde, oldukları gibi yakalamayı seven Coral, sık seyahat ediyor olmasından ötürü farklı şehirleri, farklı kültürleri ve farklı insanları fotoğraflayabilme şansı buluyor.

SATIŞ GELİRİ BAĞIŞLANACAK

'Şehirde Bir Başına' sergisi bildiğimiz mekanlarda, tanımadığımız insanların, zaman zaman hüzünle, zaman zaman merakla okuyacağımız hikayelerini anlatıyor.

Coral’ın 'Şehirde Bir Başına' sergisinde satılacak eserlerin gelirleri, Toplum Gönüllüsü gençlerin toplumsal fayda yaratan sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla Toplum Gönüllüleri Vakfı’na bağışlanacak.

Sergi, Yapı Kredi bomontiada B Blok Akademi sergi alanında pazartesi hariç her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir. 

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