Erhan Coral 'Şehirde Bir Başına' fotoğraf sergisiyle Yapı Kredi bomontiada’da

Yapı Kredi bomontiada, kendini bir sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan Erhan Coral'ın 'Şehirde Bir Başına' sergisine ev sahipliği yapıyor.

Şehrin farklı alanlarında, farklı zamanlarda, farklı mevsimlerde kendisi ve şehirle baş başa kalan insanların hikayesini anlatan sergi, 10-31 Mayıs tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada B Blok Akademi sergi alanında ziyaret edilebilir.



Ağırlıklı olarak siyah beyaz çekim yapan, insanları en doğal hallerinde, oldukları gibi yakalamayı seven Coral, sık seyahat ediyor olmasından ötürü farklı şehirleri, farklı kültürleri ve farklı insanları fotoğraflayabilme şansı buluyor.