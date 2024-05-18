Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

Oyuncu Ebru Şahin ile 2022 yılında dünyaevine giren NBA yıldızı Cedi Osman, eşinin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

So olarak "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle televizyon ekranlarında olan ve şimdilerde "Prens" adlı internet dizisiyle gündemde olan , 18 Mayıs'ta 30 yaşına bastı.

NBA yıldızı , oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 1

"O GÜZEL RUHUN HEP MUTLU OLSUN"

Hem eşi Şahin'in pozlarını hem de birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü basketbolcu, paylaşımına şu notu düştü:

"Beraber geçirdiğimiz her ana şükürler olsun sevgilim. O güzel ruhun hep huzurlu ve mutlu olsun. İyi ki doğdun her şeyim, seni çok seviyorum."

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim - 2

 ile , iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.

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