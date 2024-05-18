Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

So olarak "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle televizyon ekranlarında olan ve şimdilerde "Prens" adlı internet dizisiyle gündemde olan Ebru Şahin, 18 Mayıs'ta 30 yaşına bastı.
NBA yıldızı Cedi Osman, oyuncu eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
"O GÜZEL RUHUN HEP MUTLU OLSUN"
Hem eşi Şahin'in pozlarını hem de birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü basketbolcu, paylaşımına şu notu düştü:
"Beraber geçirdiğimiz her ana şükürler olsun sevgilim. O güzel ruhun hep huzurlu ve mutlu olsun. İyi ki doğdun her şeyim, seni çok seviyorum."
Ebru Şahin ile Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.
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