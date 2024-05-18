Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

So olarak "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle televizyon ekranlarında olan ve şimdilerde "Prens" adlı internet dizisiyle gündemde olan Ebru Şahin , 18 Mayıs'ta 30 yaşına bastı.

"O GÜZEL RUHUN HEP MUTLU OLSUN"

Hem eşi Şahin'in pozlarını hem de birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü basketbolcu, paylaşımına şu notu düştü:



"Beraber geçirdiğimiz her ana şükürler olsun sevgilim. O güzel ruhun hep huzurlu ve mutlu olsun. İyi ki doğdun her şeyim, seni çok seviyorum."