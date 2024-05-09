Evlendiği kadın erkek çıktı, düğünden 12 gün sonra öğrendi

Endonezya'da 26 yaşındaki A.K 12 gün önce evlendiği ve kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan EHS'nin erkek olduğunu öğrendi.



Yerel basında çıkan habere göre, ESH isimli bir adam, 26 yaşındaki A.K'yi dolandırmak için kendini Adinda Kanza Azzahra adında bir kadın olarak tanıttı.

Yaptığı makyaj ve giydikleriyle kimliğini gizleyen ESH, A.K ile 2023 yılında internetten tanıştı.

A.K, ESH'ye ilk görüşte aşık olduğunu söylerken, cesaretini toplayarak ESH'yi dışarı çıkarmaya karar verdiğini anlattı.

Sık sık yüz yüze buluşmaya başlayan ikili daha sonra A.K'nin ESH'ye evlenme teklifi etmesiyle 12 Nisan 2024'te basit ve kayıtsız bir düğün töreniyle evlendiler.

A.K nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu ama erkek olduğunu asla tahmin etmediğini söyledi.

Evliliği resmi olarak kaydetmekten kaçınmak için ESH, A.K'ye yalnız yaşadığını annesinin olmadığını ve babasının da kayıp olduğu yalanını söyledi.

ŞÜPHELER GİDEREK ARTI

Evlilikten kısa bir süre sonra, A.K'nin ailesi ESH'nin davranışlarından şüphelenmeye başladı. ESH'nin A.K ile cinsel ilişkiye girmemek için bahaneler uydurmasıyla şüpheler daha da arttı.



Evliliğin 12. gününde, A.K'nin ailesi sonunda ESH'Yİ araştırmaya karar verdiler. ESH'nin evini ve babasını bulan aile şok eden gerçeği öğrendiler.



Hayal kırıklığına uğrayan ve utanç duyan A.K'nin ailesi, ESH'yi dolandırıcılık nedeniyle polise bildirdi.



Mağdurdan para almak istediğini itiraf eden ESH 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.