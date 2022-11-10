Gecenin Ucunda son bölümde neler yaşandı? İsteme sahnesi 6. bölüm finaline damga vurdu

Masalsı aşk hikayesiyle diziseverlerin dikkatini çekmeyi başaran Gecenin Ucunda dizisi ekran macerasında bir haftayı daha geride bıraktı. Dizinin 9 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Macide eline geçen mektup ardından bir kez daha kendi duygularıyla yüzleşti, finale ise beklenmedik isteme töreni damga vurdu.



GECENİN UCUNDA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kazım’ın ilanı aşk mektubunu okuyan Macide, kendi duygularını sorgulamaya başladı. Bu süreçte Kazım’dan uzak durmaya çalışsa da Berrin’in hastalığı Kazım ve Macide’yi yine bir sırrın ortakları konumuna getirdi. Finalde ise sürprizlerin ardı arkası kesilmedi.



Kazım'ın kendisine gönderdiği ayna sürprizi ardında çocukluğuna giden Macide, finalde ise beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Ani isteme töreni dizinin 6. bölüm finaline damga vurdu. Kazım'ın “Kızınız Macide’yi oğlumuz Ahmet’e istiyoruz…”. cümlesi sosyal medyada da çok konuşuldu.

İsteme töreninin sonuçları, Macide ve Kazım aşkını bekleyen yeni sınavlar Gecenin Ucunda 7. bölümünde belli olacak.