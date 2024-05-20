Courteney Cox'tan Matthew Perry açıklaması: Beni sık sık ziyaret ediyor

Friends yıldızı Courteney Cox, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden rol arkadaşı Matthew Perry'nin ölümünün ardından hala onunla konuştuğunu söyledi.

Courteney Cox'tan Matthew Perry açıklaması: Beni sık sık ziyaret ediyor

Friends dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry, geçen yıl hayatını kaybetmişti. Los Angeles'taki sağlık personeli tarafından daha sonra yapılan otopsi, aktörün ölümünün ketaminin akut etkilerinden kaynaklanan bir kaza olduğunu doğrulamıştı.

Perry ile 1994'ten 2004'e kadar Friends dizisinde partner olan Courteney Cox, hayatını kaybeden yakın arkadaşıyla alakalı konuştu.

Courteney Cox'tan Matthew Perry açıklaması: Beni sık sık ziyaret ediyor - 1

"KESİNLİKLE BURALARDA"

CBS'in Sunday Morning programına katılan Cox, Matthew Perry'nin ölümünden sonra hala onu ziyaret ettiğini "Kesinlikle buralarda" sözleriyle açıkladı.

"Onunla uzun yıllar boyunca bu kadar yakın çalışabildiğim için çok minnettarım" diyen ünlü oyuncu, "Eğer buna inanıyorsanız, beni sık sık ziyaret ediyor" ifadelerini kullandı.

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10 sezon boyunca Monica Gellar rolünü canlandıran Cox, Perry'nin kaybı hakkında şunları söyledi:

“Bize rehberlik eden birçok insanın olduğunu düşünüyorum. Matthew'un buralarda olduğunu kesinlikle hissediyorum."

Courteney Cox'tan Matthew Perry açıklaması: Beni sık sık ziyaret ediyor - 2

"SENİ HER GÜN ÖZLÜYORUM"

Courteney Cox, Perry'nin vefatı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seninle geçirdiğim her an için çok minnettarım Matty ve seni her gün özlüyorum" ifadelerini kullandı.

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