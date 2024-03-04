Gençler ebeveynlerinden daha zor hayatlar yaşayacaklarına inanıyor

Yeni araştırmaya göre gençler, kendi nesillerinin ebeveynlerinden daha kötü bir yaşam süreceğine inanıyor.



İngiltere'de yapılan araştırmaya katılan ve yaşları 14 ile 17 arasında değişen bin gencin kaygıları arasında para, iş ve iklim krizi de yer aldı.



30 yaşlarındaki hayatlarını hayal etmeleri istendiğinde, gençlerin yüzde 55'i hayatlarının önceki nesle göre daha kötü olacağına inandıklarını söylerken, diğer yüzde 34'ü kendi çocuklarının hayatlarının da daha iyi olabileceğini düşünmediğini söyledi.



Ankete katılanların yüzde 9'u gelecekleri konusunda "umutsuz" hissettiklerini söyledi.



Para kaygıları, yüzde 19'unun, 30 yaşında rahat yaşamak için yeterli paraya sahip olmayacaklarına inandıkları için mücadele edeceklerini düşündükleri bir konuydu. Ankete katılan gençlerin yüzde 10'u geleceklerini değiştiremeyeceklerini hissediyor.



Çocukların zihinsel sağlık sorunlarının artması, çevrimiçi istismar riskinin artması ve daha fazla gencin bakım altında olması nedeniyle koşulların daha da zorlaşabileceği tahmin ediliyor.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin