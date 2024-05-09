Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan: Aramızdaki hikaye sonlandı

Ancak 1 buçuk yaşında oğulları olan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan , İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturmuş, ünlü çift kısa bir süre sonra oğulları Badıkan'ı kucaklarına almıştı.

Basına yansıyan haberlerin ardından sessizliğini bozan Arzu Doğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.



"AYRILIK NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMAYACAĞIM"



Arzu Doğan, paylaşımında "Evet, doğru. Nihat Doğan ile boşanıyoruz ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum. Aramızdaki hikâye sonlandı. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.