Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine dün operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirildi.



Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

