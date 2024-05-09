Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest

'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine dün operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirildi.

Kalben Sağdıç, " veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Kalben Sağdıç kimdir? Kalben olarak tanınan müzisyen Kalben Sağdıç kaç yaşında, tutuklandı mı?

Kalben Sağdıç kimdir? Kalben olarak tanınan müzisyen Kalben Sağdıç kaç yaşında, tutuklandı mı?

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Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest - 1

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.

Bu arada, operasyon görüntülerinde Sağdıç'ın evindeki bazı eşyaları balkonundan bahçeye attığının tespit edilmesi ve siyah renkli oyuncak bir arabanın pil kısmına gizlenmiş halde bulunma anları yer aldı.

Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest - 2

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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