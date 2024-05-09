Ünlü şarkıcı Kalben adli kontrolle serbest

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine dün operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin euro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirildi.
Kalben Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kalben'in ilk ifadesinde ele geçirilen uyuşturucuyu satmadığını, kendisinin kullandığını iddia ettiği öğrenildi.
Bu arada, operasyon görüntülerinde Sağdıç'ın evindeki bazı eşyaları balkonundan bahçeye attığının tespit edilmesi ve siyah renkli oyuncak bir arabanın pil kısmına gizlenmiş halde uyuşturucu bulunma anları yer aldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kalben Sağdıç, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- Polis Adliye
- N-Life
- Magazin Haberleri
- İstanbul
- N-Life Magazin
- Uyuşturucu