16. Giresun Günleri İstanbul'da başladı

16Giresun Günleri Atatürk Havalimanı'nda başladı. Etkinlik kapsamında alana kurulan çadırlarda fındık, fındık ezmesi, Karadeniz yöresine ait peynirler, Görele pidesi, karalahana çorbası gibi çok sayıda yemek ve ürün ile kadınlar tarafından yapılan el işleri ve yöresel kıyafetler sergileniyor.

Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve ilçe belediyelerinin de ayrı stant açtığı etkinlikte, yöreye ait turistik yerlerin görselleri konularak tanıtımı yapılıyor. Etkinlik için Giresun'dan bal getirerek stant kuran Muharrem Göktaş, Giresun'un meşhur kestane ve kara kovan balını getirdiklerini belirterek, bu balların astım, bronşit ve nefes darlığına iyi geldiğini söyledi.

Peynir satıcısı olan Halil Taylan Kırdemir, Giresun'un 2 bin 200 rakımlı yaylalarda otlayan hayvanların sütünden yapılan peynir ve tereyağı getirdiklerini anlatarak, tüm hemşehrilerini bu etkinliğe beklediklerini ifade etti.

Birçok konser, gösteri ve etkinliklerin yapılacağı tanıtım günleri, 10 Aralık'a kadar sürecek.

