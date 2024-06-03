1600 yıllık Mor Kiryakus Manastırı'nın restorasyonunda sona gelindi

Beşiri ilçesinde Kıra Dağı eteklerindeki Ayrancı köyünde 5. yüzyılda Süryani Hristiyanlar tarafından 2 bin 500 metrekare alanda 2 katlı inşa edilen manastırda, 3 etap halinde restorasyon çalışması yürütüldü.



Restorasyonun ilk etabında manastırın giriş kapısı, güney cephesinin tamamı, mezar odası ve mezar odasının doğu cephesi ile ikinci kattaki tüm odalar yenilendi. İkinci etabında da çevre duvarı yapıldı, kilise ve orta avlu eski haline dönüştürüldü. Üçüncü etabında turizm karşılama alanı, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılan manastırdaki restorasyon çalışmasında sona gelindi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, manastırın 5. yüzyılda inşa edildiğini söyledi. Mor kelimesinin Süryanice aziz, Kiryakus'un da o dönemin metropolitinin ismi olduğunu belirten Aslanlı, manastırda restorasyon çalışması yürütülebilmesi amacıyla ilk olarak 2017'de temizlik çalışması yapıldığını anımsattı. Temizlik çalışmasının ardından restorasyon çalışmasının birinci etabının Dicle Kalkınma Ajansı, ikinci etabının İl Özel İdaresi finansmanıyla yapıldığını kaydeden Aslanlı, üçüncü etabının da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.



Manastırdaki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla yeni bir turizm destinasyonunun ortaya çıkacağını ifade eden Aslanlı, "Manastırın restorasyonu ile hemen Batman'ımıza 8 kilometre uzaklıktaki Perpıra Köprüsü ve 30 kilometre uzaklıktaki Malabadi Köprüsü ile yeni bir turizm destinasyonu ortaya çıkacak" dedi.



Oluşacak yeni rotayla Batman esnafının da turizm gelirlerinden istifade edeceğini anlatan Aslanlı, yakın zamanda manastırdaki restorasyonun tamamlanacağını bildirdi.

