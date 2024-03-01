600 yıllık geleneksel kızak yarışları kar yağmadığı için yapılamadı

İlçe halkından Harun Şahin ise uzun yıllar yarışlara katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Şubat ayında yapılan bu festival heyecanla beklenir. Çok renkli şeyler olur ama maalesef küresel ısınma sonucu son yıllarda istediğimiz kar yağışı alamıyoruz. Şubat ayında eskiden insanlar evden eve geçerken kar nedeniyle zorlanırmış. Şu an kar yok. İnşallah mevsimler normale döner de biz de kızak yarışlarına devam ederiz. Birçok yerde yarışlara katıldım ama hiçbir yer burası kadar zevkli olmuyor."



Kızak üreticisi Erdal Özdemir de bu sene kızak satamadığını anlatarak, "Her sene bu zamanlarda 1,5-2 metre kar olması gerekirken bu sene kar olmadı. Kızak yapıyorum. Her sene 50 kızak satarken bu sene ancak 3 tane satabildik. Geleneksel olarak yapılan 600 yıllık kızak yarışlarımız vardı, yapılmadı. Festival olmadı, küresel ısınmanın zararı bizi de vurdu." ifadelerini kullandı.



Muharrem Köse de "Boş zamanlarımda hobi işleri yapıyorum. Atalarımızın kayıkları var. O kayıkların benzerlerini yapıyoruz. Bu sene yaptığımız kayıklar kar yağmadığı için elimizde kaldı. İnşallah seneye değerlendiririz." diye konuştu.