800 yıllık Talazan Köprüsü'ne sprey boya

"800 YILLIK BİR MAZİSİ VARDIR"

Talazan Köprüsü'nün Tokat'ın en önemli köprülerinden biri olduğunu söyleyen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Talazan Köprüsü 800 yıllık bir mazisi vardır. Tarihi eserler bizlere atalarımızdan bir emanettir. Ama gelecek nesillere aktarmamız gereken bir mirastır aynı zamanda. Bu yapılar bizim tarihi kültürümüzdür. Bu coğrafyanın yapısı anlamında da bu tarihi eserler önemlidir. En son 1983 yılında kültürel varlıkların korunmasına yönelik bir kanun çıkarılmıştır. Tarihi eserlere zarar vermenin cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis, 5 bin gün para cezasına kadarda bu kanunda yazılıdır. Ama buna ceza olarak bakmamak gerekiyor. Bununla ilgili bilinçlendirmek gerekiyor. Bu eserlerin yüzeylerinde sprey boyalarla verilen tahribatın temizlenmesi çok maliyetli, devlete çok fazla küflet getiriyor. Buradan özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Tarihi eserlerin üzerlerine sevdiklerinize mesaj yazmayın. Cep telefonlarınızdan mesajlarınızı yazın ya da billboardlara yazın. Bu tarihi eserler bizim geçmişimiz açısından çok önemli" dedi.

