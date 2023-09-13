Adıyaman'da 1700 yıllık su tüneli bulundu

Alkan, tünelin, köyün diğer kısmındaki tarlara su verilmesi için dağın delinerek inşa edildiğini öngördüklerini belirterek, "Sofraz Çayı'nın yüksek seviyesindeki suların köyün diğer tarafında bulunan tarlalara ulaştırılması için bu tünelin yapıldığını keşfettik. Bu tünelin ne kadar muazzam bir görüntüye sahip olduğunu ve çok muhteşem bir işçilikle inşa edildiğini gördük." dedi.



Turistleri buraya davet eden Alkan, "Burası Adıyaman için çok değerli bir su tüneli. Tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri buraya bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Köy Muhtarı Abdullah Güllü ise tünele ilk kez girdiğini söyledi. Tünelde yaşadıklarını aktaran Muhtar Güllü, "Tünel Sofraz Çayı tarafından girip öbür taraftan çıkıyor. İlk girişte biraz dar, ilerledikçe yüksekliği 2 metreye ulaşan yerler var. Daha önce de olduğunu biliyorduk ama içine girmeye çekiniyorduk. Ekiplerle girip incelemek heyecan vericiydi." dedi.