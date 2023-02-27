Adıyaman'daki bazı tarihi yapılarda deprem nedeniyle hasar oluştu

Depremlerin izleri, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı güzergahında da kendini gösteriyor. Arsemia Ören Yeri'ndeki bazı kaya yapılar düştü.



Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman'ın tarihi hassas bölgelere sahip olduğunu söyledi.



Kenti etkileyen depremler sonrası Nemrut Dağı bölgesinin durumunu tespit etmek için harekete geçtiklerini ifade eden Korkutata, şu bilgileri verdi:



"Nemrut bölgesine yaptığımız operasyonla o bölgenin nasıl olduğunu tespit etmek istedik. Şükür Nemrut bölgesinde deprem dolayısıyla bir sorun olmadığını gördük. Tarihi varlıklarımızın olduğu Arsemia Ören Yeri'nde ufak tefek bazı kaya yapıların düşmesi sonucu bozulmalar mevcut ama tarihi yapıların kendisinde bir sorun olmadığını biliyoruz. Bu yönüyle mutluyuz.



Yine eski Kahta kalemizde son restorasyon çalışmalarında bir kısım dökülmeler mevcut. Bunun dışında tarihi yapılarımızdan Karakuş Tümülüsü'nde sembolik kartal yapımızda bir düşme oldu. O restorasyon maksadıyla Adıyaman Müzesi'ne kaldırıldı. Restorasyon olduktan sonra yerine konulacak. Tarihi eserlerimizde genel anlamında büyük bir sıkıntı yaşamadan bu depremi atlatmış olacağız."