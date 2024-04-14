Adıyaman'ın tarihi ören yerlerine bayram tatilinde yoğun ilgi

Kentteki ören yerlerini bayram tatili süresince 45 bin kişi ziyaret etti. Nemrut Dağı 12 bin 500, Arsemia Ören yeri 10 bin, Karakuş Tümülüsü 10 bin, Cendere Köprüsü 10 bin ve Perre Antik Kenti 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Tarihi mekanlara gelen ziyaretçiler Nemrut Dağı'nda kar topu oynadı, hatıra fotoğrafı çektirip güneşin doğuşu ile batışını izledi.