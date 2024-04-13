Akdamar Adası bahar renklerine büründü

Ankara'dan arkadaşlarıyla kente gelen Kübranur Özer, Akdamar Adası'nı görmeyi çok istediklerini söyledi.



Karşılaştıkları manzaraya hayran kaldıklarını belirten Özer, "Ağaçların çiçek açtığı Akdamar Adası'nı ziyaret etmek istedik, çok güzel bir yer. Fotoğraf çekerek bu güzelliği ölümsüzleştirdik. Herkesi bu atmosferi görmeye bekleriz." dedi.



Bayram tatili için Isparta'dan geldiğini söyleyen Cansu Özcan da "Akdamar Adası'nda her yıl badem çiçekleri açıyor. Bu güzel atmosferi yaşamak istedik. Gerçekten de çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı.

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