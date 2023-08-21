Amos Antik Kenti'nde iskanı sona erdiren büyük yangın ve depremin izlerine rastlandı

"YANGIN VE DEPREMLERDEN SONRA TİYATRO KULLANILMAMIŞ"

Sahne binasındaki yangın tabakasının şaşırtıcı olduğuna dikkati çeken Gürbüzer, "Yangın büyük olasılıkla milattan sonra 3. yüzyılda bölgeyi kasıp kavuran ve büyük felaketlere sebep olan depremlerin neticesinde olmuş. Kazı çalışmalarından anladığımız üzere bu yangın ve depremin hemen ardından kentin en önemli prestijli yapısı olan tiyatroda kullanımdan kalkmış. Yürüttüğümüz kazı çalışmalarında bunu net bir şekilde görmekteyiz. Zaten önceki yıllarda tespit ettiğimiz bu veri şu an çok daha güçlü arkeolojik bulgular ve verilerle de desteklenmekte. Amos, milattan sonra 3. yüzyıldan sonra terk ediliyor ve bir daha iskan görmüyor. Bunun üzerinden binlerce yıl geçtikten sonra belki Amos'taki bir anlamda ilk beşeri ve mimari faaliyetleri biz arkeologlar ekibimizle birlikte yürütüyoruz" dedi.