Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andırıyor.
Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
Sonbaharda ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl ve yaylalar, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.
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