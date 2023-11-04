Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda rengarenk tonlara bürünen ağaçlar ve çevresindeki vadiyle vaktini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andırıyor.

Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri - 1

Sonbaharda ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl ve yaylalar, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri - 2

Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırlayan Karagöl'e, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen kara yolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.

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