Ankara'nın Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

Sonbaharda ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl ve yaylalar, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.



Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırlayan Karagöl'e, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen kara yolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.