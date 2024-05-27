Antalya'da 2 bin yıllık Zeus ve Aphrodite heykelleri bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz! Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.