Aral Gölü'nde yenileme çalışmaları

Birleşmiş Milletler tarafından ABD’de düzenlenen Su Konferansı’nda dün Özbekistan’ı temsilen konuşma yapan Saida Mirziyoyeva, eskiden dünyanın 4’üncü büyük gölü olan ve küresel ısınma gibi çevre sorunlarından etkilenerek suları çekilen Aral Gölü'nün çevresinde devam eden yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aral Gölü'nde yenileme çalışmaları

Cumhurbaşkanlığı İdaresi İcra Dairesi İletişim ve Bilgi Politikası Sektörü Başkanı Saida Mirziyoyeva, 22 ile 24 Mart tarihlerinde Birleşmiş Milletler’in New York kentinde devam eden Su Konferansına katılarak konuşma yaptı.

Mirziyoyeva, zaman içinde Aral Gölü’nün ve benzeri çevresel faktörler sebebiyle bir gemi mezarlığına dönüştüğünü ifade etti.

Mirziyoyeva, Aral Gölü’nün çevresinde Özbekistan hükümeti tarafından bölgeyi finanse etmek, ekonomik potansiyelini attırmak, bölge halkının refahını iyileştirmek, bölgede yeşil bahçeler inşa etmek için 14 milyon dolardan fazla bir bütçe ayrıldığını ayrıca vurguladı.

Aral Gölü'nde yenileme çalışmaları - 1

Mirziyoyeva, konuşmasında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından 2021 yılında Aral Gölü çevresi ekolojik inovasyonlar ve teknolojiler bölgesi ilan edilmesini içeren belgenin BM'de kabul edildiğine dikkat çekti. Saida Mirziyoyeva, Aral Gölü için uluslararası toplumu, Özbekistan'ın çabalarını desteklemeye devam etmesi için çağrıda bulundu.

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