Bakan Ersoy'dan Aspendos açıklaması

Ersoy, su kemerleri ve antik tiyatronun yanı sıra iki katlı dükkanları, hamamları, kapıları, anıtsal çeşmesi, bazilikası ve tapınağıyla Aspendos'un geçmişin görkemine ve zarafetine açılan istisna bir kapı olduğunu dile getirdi.



Antik kentin 2023'te 270 bin ziyaretçi ağırladığına ve en çok ilgi gören ören yerleri arasında yer aldığına dikkati çeken Ersoy, "Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İlk etapta batı kısmındaki iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde çalışma yürütülecek. Günümüzde neredeyse tamamı ayakta olan anıtsal çeşme binasında kazı çalışmaları yapılacak. Burası antik kentin başyapıtlarından birisi olarak karşımıza çıkacak." bilgisini verdi.



Ersoy, antik kentteki orijinal caddelerin ortaya çıkartılarak ziyaretçilerin kenti bütünlük içerisinde gezebilmelerini sağlayacaklarını ifade etti. Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezi ve çevre düzenleme projesini de hayata geçireceklerini vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:



"Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz. Ulaşacağımız sonuçların, ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik ve Mustafa Köse de katıldı.