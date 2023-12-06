Ballıca Mağarası Tokat'ın sağlık turizmine katkı sağlıyor

Ballıca Mağarası, her gün 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.



Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğünden sağlanan ödeneklerle mağaranın çevresinde 20 milyon liralık yenileme çalışması yapıldığını anlattı.



İnşaat çalışmasıyla konaklama imkanının da mağaranın bulunduğu bölgede sağlanacağını belirten Hatipoğlu, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında gelmekte. Hem günübirlik hem de konaklamalı gelen turistlerimizin en çok ilgisini çeken tabiat harikalarımızın başında geliyor." dedi.



"MAĞARADA POLEN VE TOZ YOK"

Mağara alan kılavuzu Mehmet Ülkü ise "Ziyaretçilerimiz mağara giriş kapısından yatayda 680 metre ilerleyebiliyorlar şu an için ve 75 metre bir derinliğe ulaşılıyor." diye konuştu. Ülkü, mağaraya ilişkin şu bilgileri verdi:



"Mağara içi 17 ila 24 derece bir sıcaklığa sahip, yaz-kış sıcaklık değişmiyor. Mutlak nem oranı yüzde 40 ila 80 arasında değişebiliyor. Mağara içindeki oksijenin farklılığı filtre ediliyor olması. Filtre eden, süzen de ana kaya. Yani polen yok, toz yok. O nedenle mağara havası bize farklı gelebiliyor."

Oluşum çeşitliliği açısından Ballıca Mağarası'nın çok zengin olduğunun altını çizen Ülkü, "Tüm dünya mağaralarında bulunan her türlü karstik çeşitliliği, yapıyı toplayan bir mağara. Ballıca Mağarası'nı diğer mağaralardan ayıran en büyük karstik özellik ise özgün soğan sarkıtlarına sahip olması." ifadelerini kullandı.

