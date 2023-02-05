Ballıdağ'ın karlı zirvesi dronla görüntülendi

Beklenen kar yağışının Kastamonu'da etkili olmasıyla çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı 1570 metre rakımlı Ballıdağ, beyaza büründü.

Bölgenin en yüksek noktaları arasındaki dağda, kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Doğa fotoğrafçıları karla kaplanan ormanların fotoğraflarını çekmek için sık sık bölgeyi ziyaret ediyor.

Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa fotoğrafçılarından Cebrail Keleş, beklenen ve özlenen karın sonunda bölgeye geldiğini söyledi.

Kastamonu'nun çok özel bir coğrafya olduğunu vurgulayan Keleş, "Kastamonu bilindiği gibi fotoğrafçılar için farklı güzellikler sunuyor. Özellikle kışın, ister Ilgaz ister Yaralıgöz isterse Ballıdağ. Bir doğa fotoğrafçısının ne kadar güzellik istiyorsa hepsini gözler önüne sunduğu müthiş bir fotoğraf stüdyosu. Bizim de kar yağdığında ilk geldiğimiz yerlerden biri Ballıdağ. Çam ağaçlarının üzerine kar yağdığında Ballıdağ müthiş bir fotoğraf veriyor. Hem kar keyfini hem de fotoğraf çekme keyfini en güzel yaşadığımız yerlerden biri. Tüm doğa fotoğrafçıları için burası bulunmaz bir yer" dedi.

Doğa fotoğrafçısı Yunus Özel de bölgeye hayran olduğunu belirterek, "Kar yağdığında fotoğrafçıların en sık uğradığı yerlerden biri burası. Fotoğraf çekmek için geliyoruz. Gayet güzel fotoğraflar çıkıyor. Doğası ve manzarası çok güzel" ifadesini kullandı.