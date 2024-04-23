Tomara Şelalesi'nde turizm sezonu açıldı

Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'nda, doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da yer alıyor.



Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, yeni turizm sezonunda hedeflerinin 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamak olduğunu söyledi.

Turizm sezonunu açtıklarını ve misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Kara, "Tomara Şelalesi'ne gelen misafirlerimize sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi birçok hizmet sunuyoruz. Eşsiz bir Tomara Şelalesi gezintisiyle çocukların parkta zaman geçirebileceği alana da sahibiz" dedi.



Kara, Tomara Şelalesi'nde sezonun nisan ortalarında başlayıp ekimde kapandığını ifade etti.