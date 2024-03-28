Beykoz'un yeni gözdesi: Yalı Kütüphanesi

"YALI KÜTÜPHANESİ ALANINDA TEK"

Üye olan tüm İstanbulluların kütüphanelerden istifade edebileceğine dikkati çeken Yıldız, "Belediye Başkanımız Murat Aydın ile ilklerin belediyesi olmaya başladık. Yalı Kütüphanesi de bu alanda tek. İstanbul Boğazı dünyada tek olduğuna göre, denize bu kadar nazır ve yalı formatında bir kütüphanenin hem dünyada hem de Türkiye'de tek olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın fikriydi. Yalılar, sosyal hayatımızda maalesef daha çok üst tabakanın kullanabileceği hatta normal vatandaşın, deniz manzarasını onların duvarlarından dolayı göremeyeceği yapılar. Bunu kırmış olduk. Bir yalıyı, sosyal statüsüne bakmaksızın herkesin kullanımına açmış olduk. Bu yönüyle de çok değerli bir proje oldu."