Çambaşı kış mevsiminde kayakseverlerin rotasında yer alıyor

"BURASI KAYAK SPORU AÇISINDAN KEYİFLİ"



8. sınıf öğrencisi Asya Karademir, LGS'ye hazırlandığını ve sınav stresini azaltmak için okulunun gezi programı düzenlediğini anlattı.



Arkadaşlarıyla birlikte kayak yapabilme fırsatı yakaladıklarını belirten Karademir, "Hava çok güzel. Rahatça kayıyoruz. Her yer bembeyaz. Bu görüntüyü gerçekten çok seviyorum. Bizim için eğlenceli bir aktivite. Herkesin kışın gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.Karademir, ara tatillerde ailesiyle geldiği Çambaşı Kayak Merkezi'nde daha önceden konakladıklarını aktararak, "Doğası çok güzel. Özellikle bungalovların olduğu yer ile ağaçlar güzel. Yani burası doğayla iç içe. Bu benim çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.



Arkadaşlarıyla kayak yapan Zeynep Günaydın, buranın kayak sporu açısından keyifli olduğunu ve doğasının güzelliğini çok sevdiğini ifade etti.

