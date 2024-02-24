Çankırı Kültür Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı

Ziyaretçilerin burada anılarını tazeleyeceğini dile getiren Esen, "Çankırı Kültür Evi yerli ziyaretçilerine çocukluklarında yaşadıklarını ya da büyüklerinden duydukları anıları yeniden canlandırırken, onların birçok kuşak sonrasına da referans olacaktır. Mekanımız, şehir ya da yurt dışından gelecek konuklara da şehrimiz ve insanlarımız hakkında önemli bilgiler verecektir. Günlük yaşantımızı, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi bir arada yaşatacaktır." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Çankırı Kültür Evi'nin oluşturulması için eşya desteğinde bulunanlara teşekkür belgesi takdim edildi, yaran gösterisi sunuldu. Kurdelenin kesilmesinin ardından ziyaretçiler, Çankırı Kültür Evi'ni gezdi.

