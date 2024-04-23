Çoruh Nehri rafting tutkunlarını ağırlıyor

Son yıllarda uluslararası ödüllü müzeleri ve tarihi mekanlarıyla kültür turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Bayburt, doğa sporlarına elverişli coğrafyasını da ön plana çıkararak daha fazla yerli ve yabancı turist ağırlamayı hedefliyor.



Bu kapsamda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 450 kilometre boyunca akan Çoruh Nehri'nin mevcut rafting rotalarına kentten geçen kısmını da ekleyerek yeni parkurların turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

Ekoturizmin canlandırılması için gerçekleştirilen keşifler sonucu nehrin kent sınırları içinden geçen, biri yaz, biri de bahar aylarında kullanılmak üzere belirlenen 20 kilometrelik parkurlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.



Yılın bu döneminde karın erimesiyle daha coşkun akan nehirde, botlara binen adrenalin tutkunları, Kopuz Köprüsü mevkisinden şehir merkezine kadar yaklaşık 6 kilometrelik parkurda Çoruh Nehri'nin azgın sularında kürek çekerek heyecan dolu dakikalar yaşıyor.