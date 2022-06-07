D Maris Bay'den 10. yıla özel 10 ritüel

Datça Yarımadası’ndaki tüm koya hâkim nefes kesici konumuyla dünyanın en sıra dışı otellerinden D Maris Bay 10. yılını kutladığı yeni sezona "Merhaba" dedi. 10 yılı gerisinde bırakan D Maris Bay, masalsı bir koyda üstün hizmet kalitesi eşliğinde lüks konaklama anlayışına farklı bir boyut getirecek ve doğanın içerisinde benzersiz deneyimler yaşatacak 10. yıl ritüelleri ile bu sezonu taçlandırıyor.



D Maris Bay tabiat harikası ortamında, sayısız küçük adayla çevrili çam ormanları, volkanik sıradağları, turkuaz suların bembeyaz kumlarla buluştuğu her biri farklı konseptte plajları, birbirinden farklı lezzet durakları ve sunduğu daha birçok özel deneyimleriyle misafirlerini Baydreaming konsepti altında benzersiz bir yolculuğa davet ediyor. D Maris Bay, bu yolculukta 10 yıldır onları yalnız bırakmayan ve 10. yılında da D Maris Bay’de olacak konukları için 10. yıl ritüelleri ile özel sürpriz, yenilikler ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatıyor.



Misafirlerine otele giriş yaptıkları andan veda anına kadar benzersiz bir tatilin sözünü veren D Maris Bay Karşılama ve Uğurlama Ritüeli ile konuklarına merhaba diyor ve rüya gibi bir dünyanın kapılarını aralıyor.