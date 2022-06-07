D Maris Bay'den 10. yıla özel 10 ritüel

Haberler 07.06.2022 - 18:08
Datça Yarımadası’ndaki tüm koya hâkim nefes kesici konumuyla dünyanın en sıra dışı otellerinden D Maris Bay 10. yılını kutladığı yeni sezona "Merhaba" dedi. 10 yılı gerisinde bırakan D Maris Bay, masalsı bir koyda üstün hizmet kalitesi eşliğinde lüks konaklama anlayışına farklı bir boyut getirecek ve doğanın içerisinde benzersiz deneyimler yaşatacak 10. yıl ritüelleri ile bu sezonu taçlandırıyor.
D Maris Bay tabiat harikası ortamında, sayısız küçük adayla çevrili çam ormanları, volkanik sıradağları, turkuaz suların bembeyaz kumlarla buluştuğu her biri farklı konseptte plajları, birbirinden farklı lezzet durakları ve sunduğu daha birçok özel deneyimleriyle misafirlerini Baydreaming konsepti altında benzersiz bir yolculuğa davet ediyor. D Maris Bay, bu yolculukta 10 yıldır onları yalnız bırakmayan ve 10. yılında da D Maris Bay’de olacak konukları için 10. yıl ritüelleri ile özel sürpriz, yenilikler ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatıyor.
Misafirlerine otele giriş yaptıkları andan veda anına kadar benzersiz bir tatilin sözünü veren D Maris Bay Karşılama ve Uğurlama Ritüeli ile konuklarına merhaba diyor ve rüya gibi bir dünyanın kapılarını aralıyor.
GÜN BOYU SÜREN EĞLENCELER SUNUYOR
Green Hill’de Nefes Kesici Manzara Eşliğinde Gün Batımı ve D Maris Bay Körfezinin Sualtı Harikalarını Keşfetme Ritüeli ile tabiat harikası doğayı keşfederken, 10. yıla özel SPA menüsü ile Wellness Ritüeli ve Doğada Açık Hava Spor Ritüeli ile ise ruhsal ve bedensel dinlenmenin yolunu sunuyor.
Akdeniz mutfağı ve lezzetli imza kokteylleri sunan eşsiz beach club’da La Guérite Deneyim Ritüeli, 10. Yıla özel imza kokteyller ve lezzetler ile Zuma Sunday Ritüeli ve Manos’ta Dilek Tabakları Ritüeli ile hem gastronomik bir serüvenin hem de keyif ve eğlence dolu anılar yaşatmak isteyenleri sürprizleriyle bekliyor. D Maris Körfezi'nin rüya gibi atmosferinde Sanat Ritüeli ve D Maris Kitchen’ın benzersiz lezzetleri ve the Bay Lounge’ın özel kokteylleri eşliğinde Happy Hour Ritüeli ile D Maris Bay misafirlerine gün boyu süren eğlenceler sunuyor.
İç sesinizin rüyalarını gerçeğe dönüştürmek için yemyeşil bir doğanın içinde gizlenmiş maviliklerde D Maris Bay zamansız bir güzellik ve eşsiz bir tatil deneyimi sunuyor. Yeni sezona kapılarını açan D Maris Bay tüm konuklarını 10. yılını birlikte kutlamaya, 10. yıl ritüellerini deneyimlemeye davet ediyor.