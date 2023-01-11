Denizli'deki Alacain Mağarası korunmaya alınmayı bekliyor

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki Mevlütler Mahallesi'nde 1500 metre yükseklikteki Kır Dağı'nın yamacında bulunan Alacain Mağarası'nın korunmaya alınması planlanıyor. İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1992 yılında 1. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kabul edilen bölgedeki dağın sarp kayalıklarına oyulan mağaranın içinde, yok olmaya yüz tutmuş duvar resimleri yer alıyor. Geçmişte kilise olarak kullanıldığı tahmin edilen mağaranın çevresinde de lahitler yer alıyor.

Bölgede araştırma yapan arkeolog Uğurcan Uludağ, AA muhabirine, yüzeyde görülen kalıntıların tamamının Geç Roma İmparatorluk ve Bizans dönemine ait olduğunu, yüzeyde Geç Helenistik ve Roma dönemlerine ait seramik parçaların da görülebildiğini belirtti. Bölgedeki en önemli kalıntılardan birisinin mağaradaki freskler olduğunu kaydeden Uludağ, "1990'lı yıllarda burası sit alanı ilan edilmiş. 2000'li yılların başında burada bir yüzey araştırması yapılmış. Fakat maalesef onun dışında herhangi bir araştırma ya da çalışma bu sit alanı içinde de söz konusu değil" dedi.



"BU FRESKLERDE İNCİL'DEN SAHNELER BETİMLENMİŞ"



Toprağın altında ne olduğunu, herhangi bir araştırma yapılmadığı için henüz bilemediklerini kaydeden Uludağ "Araştırmaya muhtaç bir bölge burası. Buranın en önemli yapılarından birisi kilise. Bu kilise de hala görülebiliyor. Çok büyük kısmı maalesef tahrip olmuş durumda. Fresklerin 900 yıllık olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

