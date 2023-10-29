Deprem köşesi de bulunan Erzincan Müzesi'ni 6 ayda 16 bin kişi gezdi

Müze Müdürü Mustafa Bayam, Erzincan Müzesi'nin kısa süre önce açılmasına rağmen yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan'ın tarihi zenginliğinin yansıtıldığı müzede, iki sergi salonu bulunduğunu ifade eden Bayam, şunları kaydetti:

"Müze koleksiyonumuzda 2 bin 337 eser bulunmaktadır ancak biz bunların 387'sini sergiliyoruz. Koleksiyonumuzda bulunan eserler, ağırlıklı Urartu dönemine ait eserler. Bunun yanında Roma, Osmanlı ve Selçuklu dönemi gibi Anadolu coğrafyasına yerleşmiş medeniyetlere ait eserleri de burada görebiliyoruz. Eserlerin yanı sıra tematik uygulamalar dediğimiz Altıntepe Kalesi, Karas Köyü ve Kurgan Mezarı, Altıntepe Kalesi, oda mezarları ve 1939'da yıkılan Erzincan'ın kamu kurumu binalarına ait maketler de bulunuyor. Yine ayrıca bu dönemlere ait belgesellerle desteklediğimiz bilgi panolarıyla interaktif uygulamalarla ziyaretçilerimize hizmet veriyoruz."