Depremde hasar gören tarihi Ulu Cami onarılıyor

DAHA GÖRKEMLİ HALE GETİRİLECEK



Palalı, camide belgeleme çalışması yapıldıktan sonra hasarın boyutunun ortaya çıkarıldığını aktararak, şöyle devam etti:



"Vakıflar Genel Müdürlüğünce oluşturulan bilim heyetinin direktifleri doğrultusunca zemin etüdü ve jeoradar taraması yapılarak caminin zemin yapısı incelendi. Camideki mevcut malzemelerin test sonuçları, dayanımları, bilim heyetlerince ve üniversitelerce incelenerek çıkarıldı. Restorasyon aşamasının ilk aşaması olan söküm işlemleri yapıldı. Söküm işlemlerinden sonra camide oluşan çatlaklara, çeşitli cihazlar konularak bu çatlaklıkların ileriye doğru artış olup olmadığı incelendi. Bizler ecdat mirası olan Şanlıurfa Ulu Cami'yi eskisinden daha görkemli bir hale getirmek için çalışıyoruz. Restorasyon çalışmaları, restorasyon projeleri, bilim kurullarınca, koruma kurullarınca onaylandıktan sonra hızlı bir şekilde restorasyona geçilerek cami tekrar halkımızın ibadetine açılacak."



Restorasyon işlemlerinin adım adım ilerlediğini vurgulayan Palalı, çalışmaların gelecek yıl tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

