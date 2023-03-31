Depremler sonrası Kahramanmaraş'taki şelalenin suyu kurudu

Saraycık Mahallesi Muhtarı Aslan Yaşar, şelalenin bulunduğu bölgeden çıkan suyun hem sulamada hem de içmede kullanıldığını söyledi.



Yaşar, “Kayalık üzerinde onlarca küçük delik vardı. Oralardan su fışkırırdı. İlkbaharda daha yukarıdan su akardı. İlk deprem bizim için küçük olan depremdi. Bizim için büyük deprem Elbistan depremi. Birinci depremden sonra koyu kahverengiye yakın su aktı. İkinci depremden sonra tamamen kesildi. Hiçbir yerden su sızması bile yok” diye konuştu.



Bölgeden gelen su ile 100 dönüm arazinin de sulandığını ancak suyun kesilmesiyle arazilerin de susuz kalacağını dile getiren Yaşar, bölgede genelde elma bahçeleri bulunduğunu belirtti.