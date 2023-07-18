Dilkaya Deltası kano tutkunlarını ağırlıyor

Sporculardan Kenan Çiftçi, Dilkaya Deltası'nın kano yapmak için en güzel lokasyonlardan biri olduğunu, son zamanlarda sık sık buraya geziler düzenlendiğini söyledi. Bölgenin su sporları için müsait olduğunu anlatan Çiftçi, "Burası çok güzel bir yer. Bir yandan sazlıklar, bir yandan Artos Dağı ve bir yandan da Van Gölü manzarası var. Burada birçok kuş türünü, su kaplumbağalarını ve balıkları görebiliyoruz. İnsanın ruhunu dinlendiren bir yer. Son zamanlarda insanlar kano sporuna ilgi duymaya başladı. İnşallah kano yapmak isteyenlerin sayısı artar" dedi.

Selvi Kaçmaz da "İlk kez kano yaptım. Çok güzel bir etkinlik oldu. Burada gün batımı eşliğinde kano yapmak çok keyifliydi. Herkesi buraya, bu güzel manzarada kano yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Su sporlarıyla ilgilenen Nurullah Gülaçar da "Son zamanlarda kano gezileri düzenliyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sporcular için çok güzel bir antrenman alanı. Görsel bir şölen sunuyor" ifadelerini kullandı.

