Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak

Şimşek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Şu andaki çalışmalarda yüzde doksanlık seviyeye ulaşılmış durumda. Diğer taraftan valiliğimiz tarafından çevre düzenleme işinin ihalesi bu hafta içinde yapıldı. İnşallah Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası yaz aylarında halkımızın hizmetine açılmış olacak. Halkımız bu muhteşem eseri görme imkanına kavuşacak. 'Görmeden ölmeyin' sloganıyla herkesi Sivas'a, Divriği'ye bu büyüleyici eseri görmeye davet ediyorum."



Restorasyon işinin uzun sürmesinin normal olduğunu da belirten Şimşek, "Restorasyon işi çok ince ve hassas bir çalışmayı gerektiriyor. Bu nedenle de çalışmalar uzayabiliyor ve süreç yavaş ilerleyebiliyor. Çünkü yapılan her çalışmada Bilim Kurulunun görüşü alınıyor. Ona göre de çok hassas bir çalışma yürütülüyor." dedi.



Şimşek, 2028 yılında eserin yapılışının 800'üncü yılını kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.