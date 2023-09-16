Dünya mirası Diyarbakır Surları restore ediliyor

"2 VEYA 2,5 YIL İÇİNDE RESTORASYONUN BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü belirten Çiftçi, projeye uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Çok güzel bir işçilik, sanat var. Büyük bir hassasiyet ve gayretle çalışmalar yapılıyor. Yapılan bütün çalışmalar koruma kurullarından izin alınarak, bilim heyetinin kontrolünde yapılıyor. Bu hassasiyet nedeniyle çalışmalar uzun zaman alıyor. Her bir etap ihale için 500 gün süre veriliyor. 2 veya 2,5 yıl içinde restorasyonun bitirilmesi hedefleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, sur içindeki burçların fonksiyonlandırılmasıyla ilgili 27 burcun idarelerine teslim edildiğini aktararak, "Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Valiliğimiz koordinasyonunda burçların turizm endeksli fonksiyonlandırılması noktasında bir çalışma var. Bittiğinde surlar hem ayağa kalkmış olacak hem de surların içerisinde yaşam olacak. Bu eseri dünyada herkes gelip görmek isteyecek." sözlerine yer verdi.