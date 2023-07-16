Dünya mirası Nemrut'a Güney Kore'den 136 kafile gelecek

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri Nemrut Dağı, başta Güney Kore, Japonya ve Çin olmak üzere dünya genelinden turistleri konuk ediyor.



Bölgeye gelen misafirler, Nemrut Dağı'na ulaşmak için dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metrelik zorlu yürüyüşle 2150 rakımlı dağın zirvesine ulaşıyor.

Ziyaretçiler, milattan önce 163 ila milattan sonra 72 yıllarında varlık gösteren Kommagene Krallığı'ndan kalma dev heykeller eşliğinde güneşin doğuşu ve batışını izleme fırsatı da buluyor.



Rehberler eşliğinde Nemrut Dağı'na çıkarak buradaki tarihi yapıları inceleyen turistler, bölgede fotoğraf ve video çekiyor.