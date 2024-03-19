Edirne'deki Havlucular Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor

Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, çalışmaların esnafın işini aksatmadan sürdüğünü söyledi.



Restorasyonu memnuniyetle takip ettiklerini belirten Yavuz, "Çalışmalar çok hızlı başladı, Valimiz bu işi çok hızlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yavuz, Selimiye Meydanı'ndaki çevre düzenlemesiyle bölgenin çehresinin değiştiğini, handaki çalışmalarla bölgenin tarihi güzelliğinin daha da ön plana çıkacağını kaydetti. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.