Efes Antik Kenti'ne 10 ayda 1.5 milyon ziyaretçi

UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti, farklı uygarlıklardan izlerle ziyaretçilerini milattan önce 7000'lere kadar uzanan tarih yolculuğuna çıkarıyor.



Kuruluşu Cilalı Taş Devri'ne dayanan, İyonya'nın 12 şehri arasında yer alan ve Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı döneminde yerleşim gören Efes, dünyanın en iyi korunmuş kentleri arasında gösteriliyor.



Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olduğu bilinen Efes, Anadolu'nun eski ana tanrıça (Kybele) geleneğine dayalı Artemis Tapınağı'nın kalıntıları ile dünyanın yedi harikasından birini bünyesinde barındırıyor.



En görkemli dönemini Helenistik ve Roma zamanında yaşayan, Roma İmparatoru Augustus döneminde Asya Eyaleti başkenti olan kentin nüfusunun da bu dönemde 200 binlere ulaştığı bilgisi tarihi kaynaklarda yer alıyor.



Kentte milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen "Celcus Kütüphanesi" önünde en sık fotoğraf çekilen yapı olmakla birlikte Yamaçevler, Hadrian Kapısı, Domitian Tapınağı, Magnezya Kapısı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük tiyatro, stadyum ve antik liman da ihtişam ve estetikleriyle dikkati çekiyor.



ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR



Covid-19 salgını öncesindeki 2019 yılında 1 milyon 810 bin 791 kişiyi ağırlayan antik kentin ziyaretçi sayısı, 2020'de 362 bin 917'ye geriledi, 2021 yılı ise 782 bin 27 kişiyle kapatıldı. Bu yılın 10 ayında yaklaşık 1 milyon 650 bin olan ziyaretçi sayısının yıl sonunda 1 milyon 800 bini aşması bekleniyor.