Erciyes Kayak Merkezi İngiltere basınına konu oldu

AVANTAJLARI SIRALANDI



"Geniş, açık ve hafif açılı kırmızı ve mavinin baştan çıkarıcı bir karışımının yanı sıra dört sihirli halı asansörü de dâhil olmak üzere çok iyi bir başlangıç olanaklarına sahiptir” ifadelerinin yer aldığı haberde, Erciyes’in ayrıca Kapadokya gibi Selçuklu eserleri gibi önemli turizm ve tarih değerlerine de komşu olduğu dile getirildi. Öte yandan kayak merkezinin ulaşım imkânlarının da çok iyi olduğuna yer verildi.

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